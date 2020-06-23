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    HaberlerEge Haberleri Yunuskent 2. Etap’ın şanslıları belirlendi
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    23.06.2020 - 07:00 |

    Yunuskent 2. Etap’ın şanslıları belirlendi

    Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sözleşme imzalanmayan 215 konutun kuraları çekildi.

    Yunuskent 2. Etap’ın şanslıları belirlendi

    Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sözleşme imzalanmayan 215 konutun kuraları çekildi. Kura öncesi 1+1, 2+1 toplam 50 konut için yapılan 310 başvurudan 16’sı, 165 3+1 konut için 758 başvurunun 136’sı kabul edilmedi. konutların hak sahipleri TOKİ’nin Ankara’daki merkezinde yapılan kurayla belirlendi. Hak sahipliği asil ve yedek listelerine TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

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