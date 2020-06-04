Yunuskent, 2. etapta ihale zamanı yaklaştı

Bin 500 konuttan oluşan projenin 2. kısmında yer alan 12 işyeri 17 Haziran Çarşamba günü açık arttırmayla ihaleye çıkıyor. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar teminat bedelini Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine geçici teminat olarak yatıracak. İhaleyi kazanan alıcılar, toplam ihale bedelinin yüzde 25’ini peşin olarak ödeyecek. Kalan para ise 120 aya bölünecek.