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    HaberlerEge Haberleri Yunuskent, 2. etapta ihale zamanı yaklaştı
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    04.06.2020 - 00:01 |

    Yunuskent, 2. etapta ihale zamanı yaklaştı

    Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında sona yaklaşılıyor.

    Yunuskent, 2. etapta ihale zamanı yaklaştı

    Bin 500 konuttan oluşan projenin 2. kısmında yer alan 12 işyeri 17 Haziran Çarşamba günü açık arttırmayla ihaleye çıkıyor. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar teminat bedelini Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine geçici teminat olarak yatıracak. İhaleyi kazanan alıcılar, toplam ihale bedelinin yüzde 25’ini peşin olarak ödeyecek. Kalan para ise 120 aya bölünecek.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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