Yunuskent’te 775 konut daha teslim ediliyor

Belirlenen program dâhilinde hak sahipleri kendileri için belirlenen günde bankaya gidecek, ardından site yönetimi ile görüşecek. Herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaya gelmeyen hak sahiplerine telafi süresi tanınacak. Hak sahipleri sözleşme programına TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ve Yunusemre Belediyesi’nin resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr üzerinden ulaşabilir.