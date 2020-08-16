16.08.2020 - 00:02 |
Yunuskent’te 775 konut daha teslim ediliyor
Manisa’nın konut sorununa neşter vuran Yunusemre Belediyesi’nin 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde, bin 500 konuttan oluşan 2. etabın 775 konutluk 2. kısmında teslim süreci 24 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.
Belirlenen program dâhilinde hak sahipleri kendileri için belirlenen günde bankaya gidecek, ardından site yönetimi ile görüşecek. Herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaya gelmeyen hak sahiplerine telafi süresi tanınacak. Hak sahipleri sözleşme programına TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ve Yunusemre Belediyesi’nin resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr üzerinden ulaşabilir.