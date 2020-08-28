Yunuskent’te anahtar teslimi

Yunusemre Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 1500 konutluk 2. etabının ikinci kısmında yer alan 775 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. 30 Eylül Çarşamba günü sona erecek süreçte sözleşme imzalayan hak sahipleri evlerini teslim alıyor. Evine kısa süre içinde taşınmayı planladığını dile getiren hak sahiplerinden Onur Şafak, “İnsanın kendi evi olması gibi bir şey yok” dedi.