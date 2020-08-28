BİST1.1090.90EURO8.68-0.17USD7.34-0.17ALTIN455.45-1.58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yunuskent’te anahtar teslimi
    ABONE OL
    28.08.2020 - 00:03 |

    Yunuskent’te anahtar teslimi

    Yunuskent’te anahtar teslimi

    Yunusemre Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 1500 konutluk 2. etabının ikinci kısmında yer alan 775 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. 30 Eylül Çarşamba günü sona erecek süreçte sözleşme imzalayan hak sahipleri evlerini teslim alıyor. Evine kısa süre içinde taşınmayı planladığını dile getiren hak sahiplerinden Onur Şafak, “İnsanın kendi evi olması gibi bir şey yok” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

    Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

    Sıradaki Haber