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    09.08.2020 - 00:01 |

    Yunuskent’te iki okul hazır

    Yunusemre Belediyesi’nin, 5500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında yer alan, ilkokul ve ortaokulda eğitim-öğretime bu yıl başlanacak.

    Yunuskent’te iki okul hazır

    Okulların teslimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapıldı. Projenin, 748 konuttan oluşan ilk bölümü hak sahiplerine teslim edildi; 775 konuttan oluşan 2. kısmın teslim süreci de önümüzdeki günlerde başlayacak. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Modern okullarımız, yeni eğitim-öğretim yılına hazır” dedi.

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