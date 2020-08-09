09.08.2020 - 00:01 |
Yunuskent’te iki okul hazır
Yunusemre Belediyesi’nin, 5500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında yer alan, ilkokul ve ortaokulda eğitim-öğretime bu yıl başlanacak.
Okulların teslimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapıldı. Projenin, 748 konuttan oluşan ilk bölümü hak sahiplerine teslim edildi; 775 konuttan oluşan 2. kısmın teslim süreci de önümüzdeki günlerde başlayacak. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Modern okullarımız, yeni eğitim-öğretim yılına hazır” dedi.