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    HaberlerEge Haberleri ‘Yüreğimiz sizinle beraber atıyor...’
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    31.07.2020 - 00:06 |

    ‘Yüreğimiz sizinle beraber atıyor...’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’yle belediye personelinin Kurban Bayramı’nı kutlamak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başladı.

    ‘Yüreğimiz sizinle beraber atıyor...’

    İZSU, Halkapınar Ek Hizmet Binası, Halkapınar Atık Transfer İstasyonu, İZBETON ve Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Soyer, tüm personelle tek tek bayramlaştı. Başkan Soyer personelden üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yerine getirmelerini istedi, “Hangi işi yapıyorsak yapalım, iyi yapacağız. Yüreğimiz sizinle beraber atıyor” dedi.

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