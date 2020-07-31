İZSU, Halkapınar Ek Hizmet Binası, Halkapınar Atık Transfer İstasyonu, İZBETON ve Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Soyer, tüm personelle tek tek bayramlaştı. Başkan Soyer personelden üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yerine getirmelerini istedi, “Hangi işi yapıyorsak yapalım, iyi yapacağız. Yüreğimiz sizinle beraber atıyor” dedi.