Yürek ısıttı

Muğla’da sokağa çıkma yasağında eşinin doğum gününü kutlamak isteyen Ümit Ayten, Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini aradı, ‘eşinin doğum günü olduğunu, ancak sokağa çıkma yasağı olduğu için pasta alamadığını’ söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de Ayten çiftine doğum günü sürprizi yaptı. Büyükşehir Belediyesi’ne telefonla ulaşarak eşinin doğum günü için pasta talep eden Ümit Ayten’in isteği üzerine Başkan Osman Gürün’ün talimatı ile zabıta ve Basın Halkla ilişkiler ekibi harekete geçti.

Ekipler, özel olarak hazırlanan pastayla evinde ziyaret ettikleri Figen Ayten’in doğum gününü kutladı. Ardından Başkan Gürün, Figen Ayten ile telefonda görüştü. Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeyi aradığını söyleyen Ümit Ayten, Başkan Gürün’e teşekkür etti. Çok mutlu olduğunu dile getiren Figen Ayten de, “Belediye Başkanımız sağ olsun aradı. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok şaşırdım, çok mutluyum” şeklinde konuştu.