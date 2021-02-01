‘Yüreklerden asla silinmeyecek yara’

Konak Belediyesi, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen mübadelenin 98’inci yılı anısına, sosyal medya hesapları üzerinden bir belgesel film yayınladı. Belediye’nin youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan belgesel ile mübadil ailelerin ortak anıları ve acıları bir kez daha dile getirildi. Kendisi de mübadil bir aileden gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un da yer aldığı belgesele, çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Başkan Batur, Selanik göçmeni olan dedesinin ve mübadeleyi yaşamış aile büyüklerinin anılarını dinleyerek büyüdüklerini ifade etti, “Bugün ortak bir tarihin, ortak bir kültürün, aynı güneşin, aynı denizin insanları olarak barışın ve kardeşliğin önemini de çok iyi biliyoruz” dedi. Şirince’den Yunanistan’a göç etmek zorunda kalan Dimitrula Kostaoğlu’nun söylediği İzmir türküsü ise yüreklere dokundu. Filmde, Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı mübadelenin tarihini ve etkilerini aktarırken, Eşrefpaşa Giritliler Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Peynirci, Dernek Başkan Yardımcısı Fahrettin Varol ve ailesi Girit Mübadili olan Mustafa Duğral da anılarını aktardı. Belgeselde Konak Belediyesi’nin kente kazandırdığı Mübadele Parkı ve yapımı tamamlanan Mübadele Heykeli de anlatıldı.