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    23.02.2021 - 00:03 | | DHA

    Yürekleri ısıttılar

    Çanakkale’de Pınar Kurt, hayatını sahipsiz dostlara adadı. Aydın’da ölü bulunan beş can dost için inceleme başlatıldı. Manisa’da Kırçıllı iyileşti. Karşıyaka’da da kedi evleri onarıldı

    Yürekleri ısıttılar

    Çanakkale’de evinde 5 kedi ve 1 köpek ile yaşayan Pınar Kurt (40), hayatını sahipsiz dostlara adadı. Onların beslenmesi ve tedavileri için gerekli parayı evinde ördüğü bereyle çantaları satarak karşılıyor. “Bu benim yaşam şeklim oldu” diyen Kurt, “Kar kış, güneş yağmur hiç fark etmiyor. Gece kaçta yatarsam yatayım, sabah erken kalkıyorum. Beslenme saatinin değişmemesi lazım. Keşke her insan, sokaktan bir kedi ya da köpek sahiplense. Kötü durumda hiçbir hayvan kalmaz” dedi.

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