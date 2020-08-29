Yurtdışından talep artıyor

Operasyonla peniste 4-5 santimetre uzama sağlandığını belirten Op. Dr. Cenk Melikoğlu, “Uzatma ile kalınlaştırma mutlaka birlikte yapılmalıdır. Sonuç kalıcıdır. Penis büyütme için başvuran hastaların en az yüzde 95’i 40 yaş üzerinde ve en az 2 çocuğu olan evli erkekler oluyor. Ancak 18 yaş üzeri herkes de olabilir. Hastalara operasyon sonrası mutlaka 4 hafta cinsel perhiz öneriyorum. Ameliyat yaklaşık 2 saatte biter. Dikişler kendiliğinden eriyen ipliklerle atıldığından hasta işlem sonrası evine dönebilir ve hava yolu ile seyahat edebilir” diye konuştu.

Göbekten dokular alınıyor

Dünyada kullanılan en güncel yöntemleri kullandıklarını belirten Melikoğlu, “Uzatma için penisin asıcı bağını yüzde 80 serbestliyoruz, böylece içeride leğen kemiğinin orta kısmına yapışık olan penis dokusu dışarı doğru kayar ve böylece dolaylı yoldan bir uzama olur. Penis çevresine göbekten alınan yağ dokusu ile kalınlaştırma sağlıyoruz. Bu ameliyat artık tekniği oturmuş bir ameliyattır ve hiçbir yan etkisi yoktur. Kısırlığa yol açmaz, cinsel hayatı etkilemez, hissiyatı bozmaz, ereksiyonu etkilemez” diye konuştu.

Eğriliğe çözüm

Penis eğriliğine de dikkat çeken Op. Dr. Melikoğlu, “Hipospadias yani peygamber sünneti rahatsızlığının tedavisi kesinlikle cerrahidir. Penis yeterli uzunluğa eriştikten sonra erişkin döneme ulaşmadan çocukken cerrahi tedaviyi gerçekleştirmek önemlidir. Cerrahi girişimle idrar deliği penisin ucuna taşınırken eğrilik varsa düzeltilmelidir. Ameliyattan 4 ila 6 hafta kadar sonrasına kadar cinsel ilişkiye girilmemesi de son derece önemlidir” diye konuştu.