Yurtlara yenileme

Öğrenci yurtlarının kontrollü sosyal hayata göre yeniden planladığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Öğrencilerimizin uygun ortamlarda barınmalarını sağlamak adına erkek öğrenci yurdumuzu ve Buca Eğitim Fakültesi yerleşkemizde bulunan kız öğrenci yurdumuzu yenilemeye başladık. Odalarımızın kapasitelerini yeniden ayarlıyoruz. Yurtlarımızın kapasitesi neredeyse yarı yaraya azalacak. Doğacak ihtiyacı da inşa edeceğimiz yeni yurt binalarıyla karşılayacağız. Yurtların inşa edileceği yerden, mimari projelerine kadar çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Salgının ilk gününden itibaren aldığımız tüm önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Mensuplarımıza maske dağıtıyor ve çalışma ortamlarında sosyal mesafeye uymalarına özen gösteriyoruz” diye konuştu.