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    HaberlerEge Haberleri Yürümekte zorlandılar
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    12.05.2020 - 07:00 |

    Yürümekte zorlandılar

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 Mart’tan bu yana evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında uzun bir aradan sonra dışarıya çıktı

    Yürümekte zorlandılar

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 Mart’tan bu yana evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında uzun bir aradan sonra dışarıya çıktı. Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıttı. Bunun yanı sıra yürümekte zorluk çekenlere ise polis araçlarıyla refakat edildi.

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