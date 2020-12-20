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    HaberlerEge Haberleri Yürüyüşe çıktı, yedi saat mahsur kaldı
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    20.12.2020 - 00:00 |

    Yürüyüşe çıktı, yedi saat mahsur kaldı

    Denizli Merkezefendi’de, yürüyüş yapmak için dağlık alana çıkan ve kaybolan Hüseyin Acar (28), JAK ve AFAD ekiplerince yaklaşık 7 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

    Yürüyüşe çıktı, yedi saat mahsur kaldı

    Tepecik dağına çıkan Acar, dönüş yolunu bulamayınca kayboldu. 112’yi arayan Acar yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, Acar’ın yerini belirledi ancak ulaşamadı. Karanlığın çökmesi üzerine ve Acar’ın hipotermi geçirme tehlikesi üzerine Eskişehir’den jandarma helikopteri bölgeye geldi. Jandarma Arama Kurtarma timince kurtarılan Acar, hastaneye sevk edildi. l DHA

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