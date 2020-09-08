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    08.09.2020 - 00:00 |

    Yusuf, formayı kapacak

    TFF 1. Lig’de sezonun ilk haftasında cuma günü İzmir derbisinde Menemenspor’a konuk olacak Altınordu’da teknik heyet sağ bekte yaşanan sorunu Yusuf Yalçın Arslan’la çözmeyi planlıyor.

    Yusuf, formayı kapacak

    Kerim Alıcı’nın el parmağının, Onur Taha Takır’ın ise ayak parmağının kırılması nedeniyle arayışa geçen teknik ekip, Göztepe ile oynanan hazırlık maçında sağ bekte Yusuf’u denedi. Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun derbide ilk 11’de Yusuf’a şans vermesi bekleniyor.

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