Yusuf’un hayali A Milli Takım

Genç milli takımlar düzeyinde 34 maça çıktığını hatırlatan Yusuf, “Hedefim, A Milli Takım forması giymek. Bu, gerçekten kolay bir şey değil. Çağlar ve Cengiz’in açtığı yoldan ilerlemek istiyorum. Tam 10 yıldır Altınordu’dayım. 17 yaşımda A Takım’a yükseldim. İnatçı bir karaktere sahibim. Her basamağı geçerek bu noktaya ulaştım. Benden sonraki gençlere de en büyük tavsiyem, yılmadan mücadele etmeleridir” yorumu yaptı.