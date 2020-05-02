02.05.2020 - 00:00 |
Yusuf’un hayali A Milli Takım
Altınordu’da genç stoper Yusuf Yalçın Arslan, hedefinin kırmızı lacivertlilerin altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi A Milli Takım’da forma giymek olduğunu söyledi.
Genç milli takımlar düzeyinde 34 maça çıktığını hatırlatan Yusuf, “Hedefim, A Milli Takım forması giymek. Bu, gerçekten kolay bir şey değil. Çağlar ve Cengiz’in açtığı yoldan ilerlemek istiyorum. Tam 10 yıldır Altınordu’dayım. 17 yaşımda A Takım’a yükseldim. İnatçı bir karaktere sahibim. Her basamağı geçerek bu noktaya ulaştım. Benden sonraki gençlere de en büyük tavsiyem, yılmadan mücadele etmeleridir” yorumu yaptı.
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