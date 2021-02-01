Yuva kuracakları yer kalmayacak...

Yöre halkıyla birlikte CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, projeye karşı çıktı. Bakan, onlarca kuşa ev sahipliği yapan, sulak alan olan bu bölgede ÇED gerekli olduğunu vurguladı. Bölge halkı ise, Çaltılıdere, Kalabak, Hacıömerli muhtarlarının da katılımıyla proje alanında eylem yaptı. Tarlalarının, arazilerinin, yollarının hatta sosyal yaşantılarının ellerinden alındığını belirtti.