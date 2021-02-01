BİST1.473-1.66EURO8.88-0.03USD7.31-0.05ALTIN434.580.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yuva kuracakları yer kalmayacak...
    ABONE OL
    01.02.2021 - 00:00 |

    Yuva kuracakları yer kalmayacak...

    Türkiye’de yaşayan 425 kuş türünden 103’ünü barındıran Aliağa’nın Çaltılıdere deltasında yat limanı yapım çalışmaları ilerliyor. Yüzlerce göçmen kuş, iş makineleri nedeniyle zamanından önce göç etmek zorunda kaldı.

    Yöre halkıyla birlikte CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, projeye karşı çıktı. Bakan, onlarca kuşa ev sahipliği yapan, sulak alan olan bu bölgede ÇED gerekli olduğunu vurguladı. Bölge halkı ise, Çaltılıdere, Kalabak, Hacıömerli muhtarlarının da katılımıyla proje alanında eylem yaptı. Tarlalarının, arazilerinin, yollarının hatta sosyal yaşantılarının ellerinden alındığını belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni rapor yayınlandı! Hafta sağanak ile başlıyor ama...

    Yeni rapor yayınlandı! Hafta sağanak ile başlıyor ama...

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

    Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

    Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

    Barış Manço ne zaman, neden öldü? Barış Manço nereli, kaç yaşında öldü?

    Barış Manço ne zaman, neden öldü? Barış Manço nereli, kaç yaşında öldü?

    Sıradaki Haber