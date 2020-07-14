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    HaberlerEge Haberleri Yuva yapan caretta carettaya sahip çıktı
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    14.07.2020 - 07:00 | | AA

    Yuva yapan caretta carettaya sahip çıktı

    Muğla’nın Ortaca ilçesinde tatil yapan Ramazan Tepeli, kıyıya çıkan caretta carettayı güneşten korumak için yuvanın olduğu yere plaj şemsiyesini bıraktı

    Yuva yapan caretta carettaya sahip çıktı

    Muğla’nın Ortaca ilçesinde tatil yapan Ramazan Tepeli, kıyıya çıkan caretta carettayı güneşten korumak için yuvanın olduğu yere plaj şemsiyesini bıraktı. Deniz Kaplumbağa Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) haber verdi. Plaja gelen ekipler, caretta carettanın yuva yaptığı alanı koruma altına aldı. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, duyarlılığı için tatilciye teşekkür etti. l 

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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