Yuva yapan caretta carettaya sahip çıktı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde tatil yapan Ramazan Tepeli, kıyıya çıkan caretta carettayı güneşten korumak için yuvanın olduğu yere plaj şemsiyesini bıraktı. Deniz Kaplumbağa Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) haber verdi. Plaja gelen ekipler, caretta carettanın yuva yaptığı alanı koruma altına aldı. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, duyarlılığı için tatilciye teşekkür etti. l