14.07.2020 - 07:00 | | AA
Yuva yapan caretta carettaya sahip çıktı
Muğla’nın Ortaca ilçesinde tatil yapan Ramazan Tepeli, kıyıya çıkan caretta carettayı güneşten korumak için yuvanın olduğu yere plaj şemsiyesini bıraktı
Muğla’nın Ortaca ilçesinde tatil yapan Ramazan Tepeli, kıyıya çıkan caretta carettayı güneşten korumak için yuvanın olduğu yere plaj şemsiyesini bıraktı. Deniz Kaplumbağa Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) haber verdi. Plaja gelen ekipler, caretta carettanın yuva yaptığı alanı koruma altına aldı. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, duyarlılığı için tatilciye teşekkür etti. l
Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.