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    HaberlerEge Haberleri Yuvalarına kavuşuyorlar
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    06.10.2020 - 00:02 |

    Yuvalarına kavuşuyorlar

    Yuvalarına kavuşuyorlar

    Kuşadası Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı ‘satın alma, sahiplen’ çağrısı karşılık buldu. Aydın Büyükşehir’le yapılan protokolle belediyenin yetki alanına geçen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 2020 yılının ilk 9 ayında 235 köpek, 59 kedi sahiplendirildi. Sokak hayvanlarının kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Başkan Ömer Günel, “Bakıma, ilgiye ve sevgiye muhtaç durumda olan çok sayıda can, barınağımızda sizleri bekliyor” dedi.

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