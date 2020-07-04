‘Yuvamı unutmayacağım’

Futbolcu fabrikası Altınordu, son olarak Erce Kardeşler’in ardından Muhammet Taha Tepe’yi de Trabzonspor’a transfer etti. Altınordu’nun her yaş kategorisinde forma giyen ve Türkiye şampiyonlukları yaşayan 19 yaşındaki genç eldiven, “Şampiyonluklar, milli forma ve ilk profesyonel imza gibi olayları hep Altınordu’da yaşadım. Kırmızı lacivertli camia her zaman hayatımın önemli bir parçası olarak kalacak. Şimdi Trabzonspor’un bir oyuncusu olmak için gidiyorum” diye konuştu.

‘Çok gururluyum’

Helalleşme kavramına çok önem verdiğini vurgulayan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise, “Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum” dedi.