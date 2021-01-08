Yüz güldürdü

Egeli ihracatçılar, pandemiye rağmen dışsatımlarını artırdı. Ege İhracatçı Birlikleri, 2020 yılını 13 milyar 4 milyon dolarla geride bıraktı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) 2020 yılının ikinci yarısındaki performansıyla pandeminin etkilerini sildi. Su ürünleri sektörü de salgına rağmen 1 milyar 53 milyon doları ülkemize kazandırdı. Ege Bölgesi’nin ihracatı, 2020 yılında 19.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aralığın artış rekortmeni tekstil, 2020’nin artış rekortmeni yaş meyve sektörü oldu.

Aralığın artış rekortmeni

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, yüzde 67’lik artışla 28 milyon 648 bin dolar döviz geliri elde etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 1 milyar 39 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi, yüzde 17’lik artışla 2020 yılının artış rekortmeni oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Türkiye’ye 1.3 milyar doları kazandırdı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin aralık ayı ihracatı 129 milyon dolar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin de 112 milyon dolar oldu. Aralıkta yüzde 33’lük yükselişle 103 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracatını 984 milyon dolara taşıdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, geçen yıl 931 milyon dolara imza attı, aralık ayı dışsatımını da 77 milyon dolara çıkardı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin 2020 ihracatı 884 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Hazırgiyim zirvede

Aralık ayında 69 milyon dolara ulaşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2020’de 846 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, geçen ay 56 milyon dolar kazandırdı. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı, 2020’de 500 milyon doları aştı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 159 milyon dolara ulaştı.

Türkiye’nin ve dünyanın ayakkabı, çanta, deri sektörlerine yönelik ilk dijital fuarı Shoedex2020 ile salgına damga vuran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, geçen yıl 129 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB Başkanı Jak Eskinazi, “2020 yılında ihracatçılarımız 216 farklı pazara ulaşmayı başardı. 2020 için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine, 2021 yılında dijitalleşme, lojistik, Ar-Ge, yeşil üretim, tasarım, inovasyon eksenli ihracat stratejimizle ulaşacağız” diye konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de, 12 birlik arasında 2020 yılında Türkiye’ye 1.3 milyar doları kazandırarak zirveye ortak oldu. Birlik Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye geneli hazır giyim ihracatının aralık ayında yüzde 25.3 artarak 1 milyar 662 milyon dolar, EHKİB Aralık ayı dışsatımının da 112 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Medikal ürünlerin katkısının büyük olduğunu kaydeden Sertbaş, “Özellikle Avrupa pazarı açısından coğrafi yakınlık avantajımızdan daha çok faydalanacağımızı düşünüyorum. 2021 yılı için 1.5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” dedi.

Somona yoğun ilgi

Su ürünleri sektörü ise pandemiye rağmen, dışsatımını yüzde 4 artırdı, 1 miyar 53 milyon dolara taşıdı. Sektör, tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Omega3 bakımından son derece zengin olan su ürünlerinin insan vücudunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çeken Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sektörün 2023 yılında 1.5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Levreğin 355.6 milyon dolarla zirvede olduğunu kaydeden Kızıltan, “En büyük artışı Karedeniz somonunda yakaladık. Yüzde 96’lık ihracat artış hızıyla 56,8 milyon dolar ihracata imza attı” şeklinde konuştu.