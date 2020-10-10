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    HaberlerEge Haberleri Yüz yüze eğitim için steril hale getirildiler
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    10.10.2020 - 07:00 |

    Yüz yüze eğitim için steril hale getirildiler

    Muğla Büyükşehir ile Menderes belediyeleri, yüz yüze eğitim öncesi okulları hazırladı.

    Yüz yüze eğitim için steril hale getirildiler

    Muğla Büyükşehir ile Menderes belediyeleri, yüz yüze eğitim öncesi okulları hazırladı. 1, 2, 3, 4, ortaokul 8, lise hazırlık ve 12’nci sınıf öğrencilerinin ders başı yapacağı 12 Ekim’den önce Muğla Büyükşehir Belediyesi, okulların yanı sıra servis araçlarını da dezenfekte etti. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar
    steril hale getirildi. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli” dedi. Menderes Belediyesi de, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla gerçekleşen çalışmalarda okulların iç ve dış tüm alanlarını temizledi. Başkan Mustafa Kayalar, “Öğrencilerimizin yanındayız” diye konuştu.

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