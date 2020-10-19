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    19.10.2020 - 00:03 |

    Yüzde 58.4, Soyer’e yeniden oy veriyor

    Yüzde 58.4, Soyer’e yeniden oy veriyor

    Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen “Büyükşehir Belediyelerinde Son Durum” adlı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

    “Yaşadığınız ilin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz?” sorusuna yanıt aranan ankette, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzde 58.4 ile ilk sırada yer aldı. Soyer’i, yüzde 58.1 ile İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 57.3 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

    Ankete 30 büyükşehirde ve bunlara bağlı 100 merkez ilçede yaşayan vatandaşlar katıldı. 

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