Yüzde 60’ından fazlası asılsız

Doç. Dr. Ekşi, “Bu durum, gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hizmete zamanında ve etkin bir şekilde ulaşmasını zorlaştırabiliyor” dedi. Doç. Dr. Ekşi, Avrupa 112 Günü’nün ülkemizde çeşitli şehirlerin Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri tarafından bir takım etkinliklerle kutlandığını ifade etti, “Acil çağrı numarasına yapılan asılsız ve amaç dışı aramaların azaltılması konusunda vatandaşlarımızda farkındalık oluşturulmalı” diye konuştu.