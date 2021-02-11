11.02.2021 - 00:01 |
Yüzde 60’ından fazlası asılsız
Her yıl 11 Şubat günü kutlanan Avrupa 112 Günü kapsamında Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, çağrıların yüzde 60’ından fazlasının asılsız ihbarlardan oluştuğunu söyledi.
Doç. Dr. Ekşi, “Bu durum, gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hizmete zamanında ve etkin bir şekilde ulaşmasını zorlaştırabiliyor” dedi. Doç. Dr. Ekşi, Avrupa 112 Günü’nün ülkemizde çeşitli şehirlerin Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri tarafından bir takım etkinliklerle kutlandığını ifade etti, “Acil çağrı numarasına yapılan asılsız ve amaç dışı aramaların azaltılması konusunda vatandaşlarımızda farkındalık oluşturulmalı” diye konuştu.