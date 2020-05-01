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    HaberlerEge Haberleri Yüzde 65’i tamam
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    01.05.2020 - 00:10 |

    Yüzde 65’i tamam

    Yüzde 65’i tamam

    İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop’la çalışmaları inceleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Ülkenin 3. büyük hastanesi İzmir’de olacak” dedi.

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop’la birlikte, yapımı sürdürülen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi şantiyesindeki çalışmaları inceledi. Proje koordinatörlerinden bilgi alan Sürekli, hastanenin fiziki olarak yüzde 65’inin tamamlandığını, teknik ekipmanlarının yüzde 85’inin de konuşlandırıldığını açıkladı. Türkiye’nin 3. büyük hastanesinin İzmir’de olacağını belirten Sürekli, “Bu hastane, çağı yakalayan donanımıyla İzmir’in ve bölgenin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak” dedi.

    İzmir’in bu sağlık yatırımını hak ettiğini belirten Sürekli, büyük ve donanımlı bir kampüs niteliğinde planlanan hastanenin kısa vadede hizmet verecek noktaya ulaşacağını söyledi. Sürekli, sağlıkta önemli adımlar atan Türkiye’nin, kriz yönetiminde de emsal gösterildiğini kaydetti.

    ‘Biz sistem kurduk’

    İl Sağlık Müdürlüğü’yle birlikte projenin gidişatına yönelik gelişmeleri yakından izlediklerini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, hastane için gereken çalışmaların yapıldığını belirtti, “Biz bugüne kadar hep önce insan, önce insan sağlığı dedik. Sağlık alanında, büyük reformlar yaptık. Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk” dedi. Prim borcu sürelerinin esnetildiğini dile getiren Kırkpınar, “Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık karnesi, yeşil kart gibi, vatandaşlarımızın işini zorlaştıran veya rencide eden uygulamaların tamamına son verdik. Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabiliyor, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebiliyor” diye konuştu.

    374 yoğun bakım odası

    Şehir Hastanesi, 1660’ı ana binada olmak üzere; 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip. 450 poliklinik, 54 ameliyathane ve 374 adet yoğun bakım odasının yer alacağı hastanede; 4 bin 735 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. 8 büyüklüğünde depreme dayanaklı olarak planlanan hastane, kendi elektrik enerjisini üretecek. 6 bin kişinin çalışacağı hastanede, günlük ortalama 72 bin kişiye hizmet verilebilecek şekilde planlama yapıldı.

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