Yüzde 65’i tamam

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir yöneticilerinin katıldığı toplantıda ilçede göreve geldiği günden bu yana geçen 500 günü anlatan bir sunum gerçekleştirdi. “Birlikte Konak” anlayışının bir kez daha vurgulandığı sunumda Başkan Batur, “Yola huzurla çıkmak işin yarısıdır. Söz verdik, gerçekleştiriyoruz dedik. 500 günde vaatlerimizin yüzde 65’ini gerçekleştirdik. Ki bunun 6 ayı da pandemi dönemiydi. Kalan yüzde 35’i vatandaşımızın bizden talep ettiği, kentlinin istediği şekilde bitirmeye kararlıyız. 40 yıldır özlemle beklenen Gültepe planlarını da bir yılda tamamladık. Yıllardır o bölgenin cefasını çeken vatandaş bundan sonra sefasını yaşayacak” dedi. Başkan Batur, güçlü bir belediye olduklarını ve yapılan çalışmalarda öz kaynakları kullanmaya gayret ettiklerini hatırlattı. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “Konak’ın çalışkan, üretken, kucaklayan bir belediye başkanı var” dedi. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, “Genel Başkanımız, Batur Başkanımıza bir duayen olduğunu söyledi. Gerçekten de öyle ve çalışmalarıyla bizleri heyecanlandırıyor” diye konuştu. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ise “Bu yolculuğun sonu iktidar olmalıdır” açıklaması yaptı.