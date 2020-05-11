Yüzleri güldürdü

Burhaniye Belediyesi, Gözçiçek Gıda Sanayi firması işbirliğiyle ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine, içlerinde piliç mamulleri bulunan erzak paketleri dağıtmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince Burhaniye’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan piliç paketleri, Ramazan’da vatandaşların yüzlerini güldürdü. Bu zor zamanlarda Burhaniyeli iş insanlarının dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerimize en güzel desteği sağlayan Ahmet Gözçiçek’e Burhaniyeliler adına teşekkür çok ederim” diye konuştu. Öte yandan belediye, bugün kapılarını açacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti. İşletme sahiplerine içinde maske, eldiven ve el dezenfekteni bulunan sterilizasyon paketleri de hediye edildi.