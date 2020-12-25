Yüzleri güldürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bundan 5 yıl önce başlanan “Aile Tipi Koyunculuk Projesi” kapsamında kadınlar öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 2 dişi 1 erkek sakız koyunu hibesi devam ediyor. Sakız koyunlarının dağıtımlarına katılan Başkanvekili Barış Altıntaş, “Özlem Başkan’ın projesi dertlere derman oluyor. Geçen yıllarda Koçarlı’da pilot proje olarak başladığımız sakız koyunu hibesini bu yıl Aydın geneline yaydık. İhtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz” dedi.