Yüzleri gülmedi

Salgının başlamasıyla kapanan okullar, servisçileri yıl boyunca gelir kazanmaktan mahrum etti. Normalleşmenin ardından başlayan kademeli yüzyüze eğitimle tekrar direksiyon başına geçen şoförlerin mutluluğu, ikinci koronavirüs dalgasıyla birlikte yarım kaldı. Alınan yeni önlemlerle öğrenciler tekrar eve döndü, servisler boş kaldı.



“Araçlarının altında ot bitmeye başladığı” diyen İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Şimdi düşünün bütün verginizi yıllık veriyorsunuz, vergi, sigorta, MTV, Bağ-kur ve diğer tüm ödemelerimiz ile esnafın tamamına yakının kredi borçları işliyor ama buna rağmen siz bu sene kontak bile çevirmemişsiniz. Muhtemelen 2020/2021 dönemi bitti. Eylül 2021 de yeni dönem başlayacak. Kısaca 1.5 seneden fazla esnaf çalışmamış olacak” ifadelerini kullandı. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için çalıştıklarını ifade eden Bostancı sözlerini şöyle sürdürdü:



‘Yeni masraflar’



“İşsizlik maaşından faydalanamıyoruz. Borç yapılandırma kararı yerindeydi ancak ödeme süreci servisesnafına özel en az bir yıl daha uzatılmalı. Can suyu niteliğinde 20 bin liraya kadar hibe desteği ve minimum 100 bin lira limitli, bir yıl ödemesiz uzun vadeli faizsiz kredi verilmeli. Bu zor koşullarda bir de kamera ve mesleki yeterlilik belgesi istendi. Biz destek beklerken karşımıza olmadık masraflar çıkartılıyor.”



‘Ayrım yapılıyor’



Yeni önlemler çerçevesinde işyerleri de 10:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Ancak bakkal ve marketlerin açık olacağı saatlere yönelik alkol satan ve satmayan düzenlemesi yapıldı. Uygulamanın aynı işi yapan esnaf arasında ayrıma neden olduğunu dile getiren İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, “Bir sokakta yan yana iki bakkal var. Biri alkol sattığı için kapalı, diğeri alkol satmadığı için açık kalıyor. Esnafın kazancının yüzde 90’ını gıda ve temel ihtiyaç maddelerinden elde ettiği göz önünde bulundurmalı. Alkol satan- satmayan ayrımı yapılmaksızın, ruhsatlarında yazan veya ilgili ilçelerin belirlemiş olduğu saatlerde açık kalmalarını talep ediyoruz” dedi.