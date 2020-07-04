Yüzme Federasyonu’ndan Başkan Zolan’a ziyaret

Federasyon Başkanı Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok ciddi yüzme projeleri ve kampanyaları hayata geçirdiklerini belirtti. Erkan Yalçın, Başkan Zolan’ın yüzme konusundaki çalışmalarını örnek aldıklarını dile getirdi. Başkan Zolan ise, “Denizli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz spor kurslarını sürdüreceğiz” dedi.