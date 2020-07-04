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    HaberlerEge Haberleri Yüzme Federasyonu’ndan Başkan Zolan’a ziyaret
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    04.07.2020 - 00:00 |

    Yüzme Federasyonu’ndan Başkan Zolan’a ziyaret

    Bir dizi ziyaret ve program için Denizli’ye gelen Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

    Yüzme Federasyonu’ndan Başkan Zolan’a ziyaret

    Federasyon Başkanı Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok ciddi yüzme projeleri ve kampanyaları hayata geçirdiklerini belirtti. Erkan Yalçın, Başkan Zolan’ın yüzme konusundaki çalışmalarını örnek aldıklarını dile getirdi. Başkan Zolan ise, “Denizli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz spor kurslarını sürdüreceğiz” dedi.

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