04.07.2020 - 00:00 |
Yüzme Federasyonu’ndan Başkan Zolan’a ziyaret
Bir dizi ziyaret ve program için Denizli’ye gelen Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.
Federasyon Başkanı Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok ciddi yüzme projeleri ve kampanyaları hayata geçirdiklerini belirtti. Erkan Yalçın, Başkan Zolan’ın yüzme konusundaki çalışmalarını örnek aldıklarını dile getirdi. Başkan Zolan ise, “Denizli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz spor kurslarını sürdüreceğiz” dedi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.