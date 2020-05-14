‘Yüzümüzü toprağa döndük’

Bu kapsamda Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün talimatıyla vatandaşlara 20 bin sebze fidesi dağıtıldı. Çiftçi bir ailenin evladı olduğunu, çalışmalarından kalan zamanda sık sık toprakla uğraştığını belirten Başkan Kırgöz, “Evlerimize kapanmak zorunda olduğumuz bu günlerde lüks tüketimden çok gıda tedarikli üretimin önemini bir kez daha fark ettik.



Lüks tüketimin hayatımızda olmaması ile bir şeyin değişmeyeceğini öğrendik. Ama asıl öğrendiğimiz şey ise temel gıda maddelerinin ne kadar elzem olduğu. İşte bu yüzden yüzümüzü bir kez daha toprağa döndük. İnanıyorum ki hem ilçemizde hem de ülkemiz genelinde her türlü zorluğun üstesinden tarımda üretimle gelebiliriz” dedi.