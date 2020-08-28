Yüzünü güldürdü

Hamza Dağ, kemik kanseri genç kızı hayranı olduğu Ceceli ile görüştürdü.

Tire’de yaşayan kemik kanseri Gül Özkaya’yı (19) ziyarete giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, genç kızı, hayranı olduğu şarkıcı Mustafa Ceceli ile cep telefonundan görüntülü görüştürdü. Özkaya’nın mutluluğu, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Ceceli, Özkaya’ya, “Ne kadar güzel ışıl ışıl gülümsüyorsun” dedi. Dağ da “Benim hafızamda Gül’ün gülümsemesi kaldı. Yolunuz İzmir’e düşerse sizi buluşturmaktan memnuniyet duyarız” diye konuştu.