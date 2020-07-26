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    26.07.2020 - 00:05 |

    Yüzyıllar boyunca koruma altında

    Yüzyıllar boyunca koruma altında

    Muğla Büyükşehir, bölgeye has yerel tohumları, endemik bitki ve meyve türlerini Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı’nda donduruyor.

    Muğla’ya has yerel tohumların, bölgeye ait endemik bitkilerin ve değerli meyve türlerinin yüzyıllar boyunca koruma altına alınması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ‘Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı’nda yerel tohumlar eksi 196 derecede dondurularak yüzyıllar boyunca saklanıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bitki Biyoteknolojisi ve Bitki Moleküler Genetiği ekibiyle birlikte yürütülen çalışma kapsamında canlılıklarını kaybetmeden yüzyıllarca saklanabilen yerel tohumlar, gerek duyulduğu takdirde uygulanan işlemlerle tersine çevrilerek tekrar hayata döndürülebiliyor.

    8 tür yerel bitki

    Yerel yönetim bünyesinde Türkiye’de ve dünyada olan tek bitki laboratuvarında, Gökova Susamı, Mentol Nanesi, Kılçık Kekiği, Tatlı ve Acı Körüklü Biber, Anadolu Sığlası, Mor Fasulye ve Oturak Fasulye türlerinde olmak üzere 8 tür yerel tohum donduruluyor. Ayrıca Kılçık Kekiği bitkisi ‘Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı’nda eksi 196 derecede sıvı azot içesinde koruma altına alınan ilk yerel bitki olarak kayıtlara geçti. Ata tohumlarını geleceğe miras olarak saklamak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şunları söyledi:

    Türkiye’de tek

    “Birçok belediye tesisimize gelerek incelemelerde bulundu ve kendi şehirlerinde kurmak için destek istedi. Ata tohumlarımıza sahip çıktığımız yerel tohum merkezimizin diğer bir özelliği de yerel yönetimler bünyesinde tek olması. Zamanı durdurmak anlamına gelen yöntemle ata tohumlarımızı yüzyıllar boyu saklayabiliyor, geleceğe miras bırakıyoruz. ”

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