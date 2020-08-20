Yüzyüze iletişim

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    20.08.2020 - 03:03 |

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    Bornova Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İletişim Masası’nı ziyaret eden Başkan Mustafa İduğ, istek, talep ve şikayetlerini bildirmek için gelen vatandaşları karşıladı.

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    Yaptığı sürpriz karşısında hem şaşkınlıklarını hem de memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlarla yakından ilgilenen İduğ, “Bizler sizlerden aldığımız güçle, yine sizlere hizmet etmek için bu görevlerdeyiz. Memnuniyetimiz bizim için her şeyden önce geliyor” dedi. Başkan İduğ, özellikle koronavirüs salgını dönemindeki özverili çalışmaları için tüm mesai arkadaşlarına da teşekkür etti, baklava ikram etti.

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