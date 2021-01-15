Zabıta adaylarının online eğitimi başladı

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kadrosunda görev yapan memur adayı personele, hazırlayıcı eğitimler veriliyor. Başkan Muhittin Selvitopu da, online gerçekleştirilen eğitim programında memur adaylarına seslenerek, “Görevinizi yaparken ne kadar bilgili olursanız, esnafımızın, vatandaşlarımızın yaşamı da o kadar kolaylaşır” dedi. Selvitopu, tüm zabıta personeline hoşgörülü ve güleryüzlü olma çağrısı da yaptı.