01.05.2020 - 00:03 |
Zabıta ekipleri denetimi artırdı
Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri, sadece gıda, temizlik, hijyen gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına izin verildiği Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri’nde kontrollerde bulundu.
Genelgeye uygun bir şekilde hazır hale getirilen kapalı pazaryerinde kapı girişlerinde vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı, maske dağıtıldı. Genelge gereği, pazarda yüzde 50 daha az tezgah kuruldu.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu