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    HaberlerEge Haberleri Zabıta ekipleri denetimi artırdı
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    01.05.2020 - 00:03 |

    Zabıta ekipleri denetimi artırdı

    Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri, sadece gıda, temizlik, hijyen gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına izin verildiği Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri’nde kontrollerde bulundu.

    Zabıta ekipleri denetimi artırdı

    Genelgeye uygun bir şekilde hazır hale getirilen kapalı pazaryerinde kapı girişlerinde vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı, maske dağıtıldı. Genelge gereği, pazarda yüzde 50 daha az tezgah kuruldu.

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