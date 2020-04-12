12.04.2020 - 00:01 |
Zabıta ekipleri hijyen denetimini sürdürüyor
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kent genelindeki fırınlara denetimler gerçekleştirdi, işletme sahiplerine hijyen ve dezenfekte kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Ekipler, çalışanların mutlaka maske ve eldiven takmaları gerektiğini belirtti.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.