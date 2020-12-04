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    04.12.2020 - 07:00 |

    Zabıta ekipleri sıkı denetimde

    Pamukkale Belediyesi, pazaryerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

    Zabıta ekipleri sıkı denetimde

    Pamukkale Belediyesi, pazaryerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda maske, mesafe, hijyen ve sigara içme yasağı kurallarında incelemelerde bulunuyor. Ekipler yaka kamerasıyla yaptıkları denetimlerde, fiziki mesafe kuralları ve maske takma kuralına uymayanlar olursa uyarılarda bulunuyor. Uyarıya rağmen kurallara aynı şekilde devam edenlere para cezası kesiliyor. Mücadeleden taviz vermediklerini belirten Başkan Avni Örki, “Halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz” dedi. Öte yandan belediye hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle cumartesi günleri açılması gereken altı pazarı cumaya, pazar açılması gereken dört pazarı da pazartesi günü açacak.

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