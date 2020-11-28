Zabıta ekiplerinden işletmelere denetim

Salihli Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ilçe merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri ile fırınları denetledi. Zabıta ekipleri, işyerlerinde genel temizlik, ruhsat ve çalışma belgelerinin yanı sıra, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Başkan Zeki Kayda, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için görevdeyiz” dedi.