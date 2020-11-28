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    HaberlerEge Haberleri Zabıta ekiplerinden işletmelere denetim
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    28.11.2020 - 07:00 |

    Zabıta ekiplerinden işletmelere denetim

    Salihli Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ilçe merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri ile fırınları denetledi.

    Zabıta ekiplerinden işletmelere denetim

    Salihli Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ilçe merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri ile fırınları denetledi. Zabıta ekipleri, işyerlerinde genel temizlik, ruhsat ve çalışma belgelerinin yanı sıra, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Başkan Zeki Kayda, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için görevdeyiz” dedi.

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