Zabıta Haftası’nı kutladı

Başkan Ergün, “Zabıta ekiplerimiz, 17 ilçemizde görevlerinin başında özveriyle çalışmaktadır. Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Manisa Büyükşehir olmak üzere vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde ifa eden tüm zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.