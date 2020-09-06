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    HaberlerEge Haberleri Zabıta Haftası’nı kutladı
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    06.09.2020 - 00:02 |

    Zabıta Haftası’nı kutladı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yayınladığı mesajla Zabıta Haftası’nı kutladı.

    Zabıta Haftası’nı kutladı

    Başkan Ergün, “Zabıta ekiplerimiz, 17 ilçemizde görevlerinin başında özveriyle çalışmaktadır. Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Manisa Büyükşehir olmak üzere vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde ifa eden tüm zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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