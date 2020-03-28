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    HaberlerEge Haberleri Zabıta, her otu arayıp buluyor
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    28.03.2020 - 00:01 |

    Zabıta, her otu arayıp buluyor

    Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşın, pazar alışverişini yapıyor.

    Zabıta, her otu arayıp buluyor

    Ekipler, ev hanımlarının tilkişen, kuzukulağı, sarmaşık otu gibi farklı isteklerini de tüm pazarı dolaşıp yerine getiriyor. Marmaris’te yaşayan yerleşik yabancılar da yaşlı komşuları için alışveriş yapıyor. Türkiye’nin önlemler konusunda Birleşik Krallık’tan daha iyi olduğunu belirtiyor.

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