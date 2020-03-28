28.03.2020 - 00:01 |
Zabıta, her otu arayıp buluyor
Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşın, pazar alışverişini yapıyor.
Ekipler, ev hanımlarının tilkişen, kuzukulağı, sarmaşık otu gibi farklı isteklerini de tüm pazarı dolaşıp yerine getiriyor. Marmaris’te yaşayan yerleşik yabancılar da yaşlı komşuları için alışveriş yapıyor. Türkiye’nin önlemler konusunda Birleşik Krallık’tan daha iyi olduğunu belirtiyor.
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