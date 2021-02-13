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    HaberlerEge Haberleri Zabıta ile İSDEM tek tek şantiyeleri gezdi
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    13.02.2021 - 07:00 |

    Zabıta ile İSDEM tek tek şantiyeleri gezdi

    Bodrum Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla başlattığı mücadele kapsamında zabıta ekipleri ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ile birlikte yarımada genelinde inşaat ve şantiyelerde pandemi denetimi gerçekleştirdi.

    Zabıta ile İSDEM tek tek şantiyeleri gezdi

    Bodrum Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla başlattığı mücadele kapsamında zabıta ekipleri ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ile birlikte yarımada genelinde inşaat ve şantiyelerde pandemi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle maske, mesafe, izolasyon, hijyen gibi ihlallerde, gerekli uyarıları yaptı. Kurallara uymayan işyerlerine cezai işlem uygulandı.

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