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    HaberlerEge Haberleri Zabıta Teşkilatı’nın 194. yılı kutlandı
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    05.09.2020 - 00:02 |

    Zabıta Teşkilatı’nın 194. yılı kutlandı

    1-7 Eylül günleri arasında gerçekleşen ‘Zabıta Haftası’ kapsamında Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, farklı etkinlikler düzenledi.

    Zabıta Teşkilatı’nın 194. yılı kutlandı

    Teşkilatın 194’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri, Bodrum Belediye Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardın personel, Başkan Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Başkan Aras, “Birlikte çalıştığımız 1.5 yılda varlığınızla belediyenin gücüne güç kattınız. Halk sokakta sizleri görmek istiyor” dedi.

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