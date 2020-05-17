Zabıta ve emniyet denetimleri artırdı

Güzelbahçe Belediye Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tekrar hizmet vermeye başlayan kuaför, berber ve güzellik salonlarında denetim yaptı. Güzelbahçe’de bulunan 50’ye yakın işyeri denetlendi. Eksik ve kural dışı hizmet eden işletmeler hakkında yasal işlem yapıldı. Başkan Mustafa İnce, “Herkesin kurallara uyması, halk sağlığını tehlikeye atacak davranışta bulunmaması gerekiyor” dedi.