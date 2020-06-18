18.06.2020 - 00:01 |
Zabıtadan gece anonsu
Marmaris Belediyesi zabıtası, plajlarda maske ve sosyal mesafe kuralını hatırlattığı anonslarını gece de sürdürüyor.
1 Haziran tarihinden itibaren plajlarda da hareketliliğin başladığını söyleyen Başkan Mehmet Oktay, “Bu hareketlilik, bir turizm kenti olarak elbette bizi sevindiriyor ancak hastalığın tekrar artması gibi de bir endişemiz var” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.