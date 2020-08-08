08.08.2020 - 00:03 |
Zabıtaya kadro sözü
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Zabıta Müdürlüğü personelini ağırladı. Ziyarette Başkan Batur, pandemi sürecindeki özverili çalışmaları nedeniyle zabıtaya teşekkür etti.
Konak zabıtasının salgın döneminde çalışmalarıyla örnek olduğunu kaydeden Başkan Batur, “Pandemi çalışmalarında temizlik, park ve bahçeler, sosyal yardım ekiplerimizle beraber en fazla iş Zabıta Müdürlüğümüze düşüyor” dedi. Ayrıca, emeklilik gibi nedenlerle azalan memur sayısının tamamlanması için yeni kadro isteyen çalışanları kırmayan Başkan Batur kadro sözü verdi.
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