BİST1.0990.63EURO8.710.00USD7.360.07ALTIN462.340.85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Zafer Bayramı, şenlik havasında kutlanacak
    ABONE OL
    27.08.2020 - 00:02 |

    Zafer Bayramı, şenlik havasında kutlanacak

    Zafer Bayramı, şenlik havasında kutlanacak

    Bayraklı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Bayramı açık alanlarda, şenlik havasındaki spor müsabakalarıyla kutlamaya hazırlanan belediye, 7-17 yaş arası çocukları bir araya getirecek. Yarışmalar, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek. Müsabakalarda derece alan çocuklara günün anısına sürpriz hediyeler verilecek. Soğukkuyu Semt Parkı’ndaki etkinlik, 29 Ağustos günü saat 19.00’da başlayacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    26 Ağustos Şans Topu sonuçları yayımlandı - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

    26 Ağustos Şans Topu sonuçları yayımlandı - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları belirlendi - Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları belirlendi - Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Sıradaki Haber