27.08.2020 - 00:02 |
Zafer Bayramı, şenlik havasında kutlanacak
Bayraklı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Bayramı açık alanlarda, şenlik havasındaki spor müsabakalarıyla kutlamaya hazırlanan belediye, 7-17 yaş arası çocukları bir araya getirecek. Yarışmalar, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek. Müsabakalarda derece alan çocuklara günün anısına sürpriz hediyeler verilecek. Soğukkuyu Semt Parkı’ndaki etkinlik, 29 Ağustos günü saat 19.00’da başlayacak.