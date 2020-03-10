10.03.2020 - 00:00 |
‘Zafer inananlarındır’
Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanından son dakikada yediği golle 2-2 berabere ayrılan Yukatel Denizlispor’da yönetim, gelecekten umutlu.
Başkan Ali Çetin, İstanbul’da galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirterek, “Fenerbahçe karşısında sergilediğimiz futbol ve mücadelemiz, gelecek güzel günlerin habercisi oldu. Yeni Malatyaspor’un ardından Fenerbahçe’yi de yenebilirdik. Ancak son haftalardaki çıkışımızdan memnunuz” diye konuştu. Başkan Çetin, “Denizlispor zafere inananların paydaş olduğu bir kulüptür. Teknik heyet ve futbolculara, özellikle de taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu inanç ve birliktelik arttıkça mutluluğumuz da artacak” ifadelerini kullandı.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.