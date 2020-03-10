‘Zafer inananlarındır’

Başkan Ali Çetin, İstanbul’da galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirterek, “Fenerbahçe karşısında sergilediğimiz futbol ve mücadelemiz, gelecek güzel günlerin habercisi oldu. Yeni Malatyaspor’un ardından Fenerbahçe’yi de yenebilirdik. Ancak son haftalardaki çıkışımızdan memnunuz” diye konuştu. Başkan Çetin, “Denizlispor zafere inananların paydaş olduğu bir kulüptür. Teknik heyet ve futbolculara, özellikle de taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu inanç ve birliktelik arttıkça mutluluğumuz da artacak” ifadelerini kullandı.