‘Zaman ve Nefes’ sergisini kaçırmayın

Sergide; heykeltraş Arzu Tanlası Erkan, ressam ve heykeltraş Esin Öner, cam tasarımı sanatçısı İbrahim Dinçol, kaligraf ve rassam Murat Patur, fotoğraf sanatçısı Taner Öner ve helkeltraş Timuçin Gözaydın’ın eserleri yer alıyor. Mençe, “Sanatçıların birbirleriyle ve eserleriyle bütünleşmesi, doğadan ilham almaları, ‘Zaman ve Nefes’i izleyicilerle buluşturdu” dedi. Sergi, 10 gün boyunca açık kalacak.