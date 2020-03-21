21.03.2020 - 00:02 | | YUSUF ÇINAR
‘Zaman ve Nefes’ sergisini kaçırmayın
Küratörlüğünü Yeşim Mançe’nin yaptığı “Zaman ve Nefes” isimli karma sergi Alsancak’daki Galeri A’de açıldı.
YUSUF ÇINAR
Sergide; heykeltraş Arzu Tanlası Erkan, ressam ve heykeltraş Esin Öner, cam tasarımı sanatçısı İbrahim Dinçol, kaligraf ve rassam Murat Patur, fotoğraf sanatçısı Taner Öner ve helkeltraş Timuçin Gözaydın’ın eserleri yer alıyor. Mençe, “Sanatçıların birbirleriyle ve eserleriyle bütünleşmesi, doğadan ilham almaları, ‘Zaman ve Nefes’i izleyicilerle buluşturdu” dedi. Sergi, 10 gün boyunca açık kalacak.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.