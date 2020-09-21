Zamanla daha iyi olacağız

Süper Lig’in 2. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’la 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor’un Teknik Direktörü Robert Prosinecki, son 22 dakikayı 10 kişi oynadıkları maçta futbolcularının sonuna kadar mücadelelerini ortaya koyduğunu söyledi.

Geçen sezonun ikincisi ve Türkiye Kupası’nı kazanan takıma karşı oynadıklarını hatırlatan Prosinecki, “Futbolcularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Herkes maçın başından sonuna kadar mücadelesini ortaya koydu. Sezon öncesi hazırlık maçı yapmadık, yeni oyuncularımız aramıza katılıyor. Biraz daha sabırlı olursak çok daha farklı, çok daha güzel, iyi futbol oynayan ve mücadele eden bir Denizlispor göstereceğimiz aşikar” dedi. Rakiplerine karşı kolay lokma olmayacaklarını belirten dneyimli teknik adam, “Bize karşı oynayan bütün takımlar, çok kolay bir şekilde kazanamayacak. Trabzonspor’a karşı son bölümde 10 kişi mücadele ettik ve 1 puanı söktük aldık” diye konuştu.