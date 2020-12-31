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    HaberlerEge Haberleri Zamlar ilaç gibi geldi
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    31.12.2020 - 00:02 |

    Zamlar ilaç gibi geldi

    Tire Belediyesi Personel A. Ş. ve DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrası çalışanların en düşük alacağı maaş 3641 lira olarak belirlendi.

    Zamlar ilaç gibi geldi

    Başkan Salih Atakan Duran "Görüşmelerde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in öngördüğü asgari ücret olan 3000 lirayı taban ücret olarak belirledik" dedi.

    Foça’da Başkan Fatih Gürbüz, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren belediye iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücretin net 3100 lira olarak uygulanacağını açıkladı, "İlçemiz ve çalışanlarımız için hayırlı olsun" diye açıkladı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise, 2021 yılı itibariyle belediye personeli maaşının en az 3 bin 266 lira olduğunu açıkladı. Çalışanlarının her zaman yanındai olduklarını vurgulayan Başkan Deveciler, "Emek ve alın teri en büyük değerdiré diye konuştu.

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